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30 Temmuz 2018 11:45

Pazaryeri değişmeye ve gelişmeye devam ediyor

Pazaryeri Belediyesine bağlı ekiplerin ilçenin gelişmesi için yaptığı çalışmalar devam ediyor.

Pazaryeri değişmeye ve gelişmeye devam ediyor

30 Temmuz 2018 11:45


Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, “Pazaryeri’nde değişim ve gelişim devam ediyor. İlçemizin her noktasında hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hemşehrilerimiz bize güvendi, biz de bu güvene desteğe layık olmak için durmadan çalışıyoruz. İlçemizin yaşanabilir huzurlu zengin potansiyellerinin ortaya çıktığı bölgenin parlayan yıldızı olması için sizlerden aldığımız güçle hep birlikte başaracağız Pazaryeri kazanacak” dedi.




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