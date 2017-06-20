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20 Haziran 2017 11:33

Pazaryeri güzelleştiriliyor

Pazaryeri Belediyesi tarafından yapılan düzenlemelerle ilçede yenilenme ve güzelleştirme çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri güzelleştiriliyor

20 Haziran 2017 11:33


Çalışmalar hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediye ekipleri tarafından ilçede yapılan çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, “Çalışmaları yerinde inceledik. İlçemizi yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Halkımızın mutluluğu bizim için çok önemlidir. Onların en iyi şekilde yaşamaları için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.


Öte yandan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri Sanat Kültür Evi’nin çalışmalarını da inceleyerek, ”Kültür Sanat Evi’nin restorasyon çalışmaları bitmek üzere. Pazaryeri anlatılmaz yaşanır. Tarihiyle, kültürüyle eşsiz doğası ile zamanın unutulduğu yerdir. Allah’a şükürler olsun böyle güzel bir yerde doğduk büyüdük ve yaşıyoruz. Sanat kültür evi tarihi dokusuna uygun yapıldı. Yer döşemesi arnavut kaldırımı yapıyoruz. Değerlerimize sahip çıkıyor, zoru başarıyor ve sonucunda çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bizlere çalışmalarımız da desteğini esirgemeyen hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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