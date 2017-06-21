Pazaryeri HEM satrançta ödül kazandı

oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, Bilecik Atatürk Spor salonunda 12 ilden 145 satranç sporcusunun katıldığı "Ödüllü Satranç Turnuvasında"; Pazaryeri Halk Eğitim Spor kulübü sporcusu Emre Bayram ilk beş sporcu arasına girip 4. oldu. Çok çekişmeli geçen ve 2 gün devam eden müsabakalarda Pazaryerili sporcu Emre Bayram, A Kategorisinde milli takımda oynayan sporcularla çekişmeli müsabakalar yaparak 4 maçını kazandı. 2 maçını ise kaybeden Bayram, dördüncülüğü Pazaryeri’ne kazandırdı. Spor kulübünün Satranç hocası Ahsen Ahmet Kılıç ile devamlı çalışma yapan sporcu Emre Bayram’ın, önümüzdeki günlerde yapılacak yarışmalara hazırlandığı belirtildi. Turnuvada ilk beşe giren satranççılara katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Kulüp Başkanı Sedat Büyük, sporcusunu kutlayarak bundan sonraki yarışmalarda da kendisine başarılar diledi.