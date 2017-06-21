Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 17:11

Pazaryeri HEM satrançta ödül kazandı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi (HEM) Spor kulübü sporcusu Emre Bayram, ödüllü satranç turnuvasında 4.

Pazaryeri HEM satrançta ödül kazandı

21 Haziran 2017 17:11

oldu.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, Bilecik Atatürk Spor salonunda 12 ilden 145 satranç sporcusunun katıldığı "Ödüllü Satranç Turnuvasında"; Pazaryeri Halk Eğitim Spor kulübü sporcusu Emre Bayram ilk beş sporcu arasına girip 4. oldu. Çok çekişmeli geçen ve 2 gün devam eden müsabakalarda Pazaryerili sporcu Emre Bayram, A Kategorisinde milli takımda oynayan sporcularla çekişmeli müsabakalar yaparak 4 maçını kazandı. 2 maçını ise kaybeden Bayram, dördüncülüğü Pazaryeri’ne kazandırdı. Spor kulübünün Satranç hocası Ahsen Ahmet Kılıç ile devamlı çalışma yapan sporcu Emre Bayram’ın, önümüzdeki günlerde yapılacak yarışmalara hazırlandığı belirtildi. Turnuvada ilk beşe giren satranççılara katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Kulüp Başkanı Sedat Büyük, sporcusunu kutlayarak bundan sonraki yarışmalarda da kendisine başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!