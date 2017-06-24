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24 Haziran 2017 11:15

Pazaryeri İş Kültür Merkezi’nin trafo binası değiştirildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan İş Ticaret ve Kültür Merkezi’nin enerjisini besleyecek trafo binası değiştirildi.

Pazaryeri İş Kültür Merkezi’nin trafo binası değiştirildi

24 Haziran 2017 11:15


Konu hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ”Hemşehrilerimiz trafo binasını burada istemiyorlarsa biz de hemen imar komisyonu kararıyla meclisimize gündeme aldık. Plan tadilatından sonra o bölge kentsel sit alanında olduğu için Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma kurulundan onay çıktıktan sonra trafo binasını kaldırdık. Bayramdan sonra elektrik hatlarının yer altına alınması işlemlerine başlayacağız. Elektrik hatları yer altına aldıktan sonra sokağın üst yapısını yapacağız. Ayrıca İş Ticaret Ve Kültür Merkezi’nin karşısındaki 26 evin sokak sağlıklaştırma ödeneği Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda 1,5 milyon TL ödeneği çıktı. Bu sene içinde başlanılacak, bu yılın sonuna kadar ilçe merkezi çok güzel bir görünüme kavuşacak” dedi.




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