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20 Eylül 2017 10:02

Pazaryeri Kaymakamı Sağır’dan Başkan Bakıcı’ya iade-i ziyaret

Bilecik’in Pazaryeri İlçesi Kaymakamı Bayram Sağır, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’yı makamında ziyaret etti.

Pazaryeri Kaymakamı Sağır’dan Başkan Bakıcı’ya iade-i ziyaret

20 Eylül 2017 10:02


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı geçtiğimiz ay Pazaryeri’nde gerçekleştirdiği temaslar kapsamında İlçe Kaymakamı Bayram Sağır’ı ziyaret etmiş ve görevinde başarılar dilemişti. Başkan Bakıcı’ya iade-i ziyarette bulunan Kaymakam Bayram Sağır Başkan Bakıcı ile bir süre sohbet etti. Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Kaymakam Sağır Başkan Bakıcı’ya ziyaretin anısına Pazaryeri’nde yapılan el emeği ürünlerden hediye etti. Başkan Bakıcı Kaymakam Sağır’a nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür ederken Kaymakam Sağır’da Başkan Bakıcı’ya görevinde kolaylıklar dileyerek makamdan ayrıldı.




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