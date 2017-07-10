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10 Temmuz 2017 11:26

Pazaryeri Küçükelmalı Tabiat Parkı’nın işletme devrinin sözleşmesi imzalandı

Küçükelmalı Tabiat Parkı’nın işletme devri sözleşmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mustafa Bulut ve Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın arasında imzalandı.

Pazaryeri Küçükelmalı Tabiat Parkı’nın işletme devrinin sözleşmesi imzalandı

10 Temmuz 2017 11:26


İmzalanan sözleşmeden sonra açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, sözleşmeyi Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda imzalamanın çok özel ve güzel olduğunu belirtti. Yalçın, “Sözleşmenin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Küçükelmalı Tabiat Parkına Orman ve Su İşleri Bakanlığı vasıtasıyla 7,5 milyon liralık yatırım planlıyoruz. Projesi bitti toplam 619 dekar alanda kır lokantası, balık tutma iskelesi, gözetleme kuleleri, tuvalet, mescit, altyapı su elektrik yatırımları, üst yapı ve çevre düzenlemeleri, otopark karavan yerleri lokanta kır evleri ile ilçemizin doğa turizmine çok katkısı olacak. Aynı zamanda özel idare tarafından Kınık Küçükelmalı arası yol genişletme ve asfalt çalışması devam ediyor. Pazaryeri Kınık Köyü arası yolu da genişletmesi programa aldırdık, kamulaştırma işlemleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Hemşerilerimizin bizden istekleri olan Dikilitaş kır noktası da genişletme çalışmaları kapsamında standartlara uygun hale gelecek. Bir taraftan 40- 50 yıllık hayal projeleri gerçekleştiriyor, bir taraftan ilçemizin ileriki yıllarda marka olması için yatırımları ilçemize getiriyoruz. Gerektiğinde elimizi taşın altına sonunu kadar koyarak vizyon projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Biz Pazarcık sevdasıyız, bu aşk bitmez gayret bizden zafer Allah’tan” dedi.




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