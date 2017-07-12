Yapılan etkinlik hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Gün kapsamında hükümet konağından kortej yürüyüşü ile ilçe şehitliğimize gidileter Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Onlar bu vatanın birliğine beraberliğine kasteden FETÖ’cü teröristlere tankların önüne yatarak vatan millet bayrak ezan için canlarını feda ettiler. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor mekanları cennet olsun hayatta olan gazilerimize Allah uzun ömürler versin vefat edenlere rahmet eylesin. Bu topraklarda birlik ve beraberlik huzur içinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. 15 Temmuz günü demokrasi nöbetine devam edeceğiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin şer odaklarına fırsat vermesin bayrağımız hep göklerde dalgalansın ezanımız dinmesin bu millete bir kez daha 15 Temmuzu yaşatmasın” dedi.