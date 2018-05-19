Pazaryeri’nde iftar çadırları yenilendi

Yenilenen çadırlar hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Ramazan ayı dolayısıyla iftar çadırlarını yenilediklerini ifade etti. Yalçın, "Ramazan ayı mahalle iftarlarımız 19 Mayıs tarihinde Dereboğaz Mahallesi iftarı ile başlıyor. İftar çadırlarımızı tamamen yeniledik, ayrıca camilerimizi mübarek Ramazan ayına hazırladık. Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının huzurlu şekilde geçmesini diliyorum. Allah ibadetlerimizi, dualarımızı kabul etsin" dedi.