Pazaryeri’nde kaldırım çalışmaları başladı

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik girişini geçen yıllarda düzenlediklerini belirterek, ”Sıra Bursa girişine geldi. Yıllardır o mevkide yaşayan hemşehrilerimiz kaldırım olmadığı için sıkıntı çekiyorlardı. Kendilerine bu sıkıntının çözülmesi için 2014 yerel seçimlerinde sözümüz vardı, inşallah sözümüzü tutmak için çalışmalara başladık. Yolun her iki tarafına can ve mal güvenliği için kaldırım çalışması yapacağız. Böylece sorunu çözeceğiz. Katkılarından dolayı karayolları 14. Bölge Müdürü başta olmak üzere tüm personeline şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kaldırım çalışmasıyla birlikte yolun her iki tarafına çevre duyarlılığımız için ağaçlandırma çalışması yapacağız. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.