Pazaryeri Orman İşletme Müdür Vekili Sabri Şatış, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’ı makamında ziyaret ederek, yeni açılan Bahçesultan İşletme Şefliğini hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın, “AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir beyin destekleriyle ilçe merkezinden sonra Bahçesultan İşletme Şefliği eklenerek, 2 orman işletme şefliğine kavuştu. İki şeflikle ülkemize daha çok üretim daha çok ekonomik katkı sağlayacak aynı zamanda ilçemize de sosyal ve ekonomik yönden katkı sağlayacak katkılar sağlayacak. Bu anlamda katkılarından dolayı AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir beye şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.