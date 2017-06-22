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22 Haziran 2017 11:35

Pazaryeri’nde Ramazan dolu dolu geçiyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Pazaryeri Belediyesi ve Pazaryeri Dernekleri tarafından iftar yemeği verildi.

Pazaryeri’nde Ramazan dolu dolu geçiyor

22 Haziran 2017 11:35


Pazaryeri ilçe otogar bahçesinde düzenlenen iftar programında konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, iftar programına katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Kadir Gecesinde Pazaryeri Belediyesi ve Bursa, Bozüyük, Eskişehir, Bilecik Pazaryerililer derneklerimizin işbirliğinde düzenlediğimiz birlik beraberlik iftarımız büyük bir katılımla gerçekleşti. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Pazaryeri ilçe müftülüğümüzün din görevlileri tarafından yapılan kur-an tilavetinin ve duaların ardından binlerce hemşehrimizle orucumuzu açtık. Bizi kadir Gecesi’ne eriştiren Rabbimize binlerce şükürler olsun” dedi.


Konuşmanın ardından dualar edilerek, oruçlar açıldı.




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