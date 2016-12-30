Pazaryeri’nde yoğun karla mücadele çalışmaları

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Pazaryeri ilçesinde kar kalınlığı yüksek kesimlerde bir metreyi bulurken, karla mücadele çalışmalarına ara verilmeden devam ediliyor. Başkan Yalçın, konu hakkında yaptığı açıklamasında, “İlçemizde yoğun kar yağışı devam etmekte. Pazarcık’ta şu anda kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. Allah bereketini ilçemize veriyor. Ekiplerimiz sabah 06.30 tan itibaren hemşehrilerimizin ulaşımda aksaklık yaşamaması için özveri ile çalışmalara devam ediyor. Hemşehrilerimizin bizlere gösterdiği güven ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.