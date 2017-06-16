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16 Haziran 2017 11:18

Pazaryeri’nde yol çalışmaları devam ediyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yapılan yol çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri’nde yol çalışmaları devam ediyor

16 Haziran 2017 11:18


Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede ilkleri başarmaya devam ettiklerini belirterek, “Ulaşımda rahatlama olması için mezarlıktan küçük sanayi sitesi arası Sinan Şamil Sam caddesi alternatif yolumuzu halkımızın hizmetine sunmuştuk. Kaldığımız yerden devam ederek hastanemize kadar olan yolu da halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz böylece şehir içine girilmeden alternatif yol çevre yolu gibi ulaşımda çok büyük rahatlık olacak Pazarcıklıların huzuru mutluluğu güveni bizim en önceliğimizdir sizlerle ilkleri birlikte başaramaya devam ediyoruz” dedi.




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