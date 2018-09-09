Pazaryerispor yeni sezonu kurban keserek açtı

Amatör Lig’de mücadele eden Pazaryerispor, 2018-2019 futbol sezonunu kurban keserek dualar eşliğinde açtı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryerispor yöneticilerine ve futbolculara başarılar diledi. Ardından bir açıklama yapan Başkan Yalçın, “İlçemizin gururu Pazaryerispor’un sezon açılışını gerçekleştirdik. Kurbanımızı kestik. Allah kazasız belasız başarılı bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Birliğimizle beraberliğimizle futbolcularımız teknik heyetimiz ve Pazarcıklılarla birlikte inşallah başarılı bir sezon geçireceğiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.