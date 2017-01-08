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08 Ocak 2017 19:29

Pelitözü Köyü artık Bilecik’in bir mahallesi oldu

Pelitözü Köyü artık Bilecik’in bir mahallesi oldu

08 Ocak 2017 19:29

Bilecik merkeze bağlı Pelitözü Köyü’nün merkeze bağlanmasına ilişkin referandum oylaması sonuçlanırken, köy merkeze bağlı bir mahalle oldu.
Bilecik merkeze 5 kilometre uzaklıkta olan bin 463 nüfuslu, 554 haneli Pelitözü Köyü’nün merkeze bağlanmasına ilişkin referandum oylaması İl Seçim Kurulu Başkanlığınca bugün sabah 08:00’de başladı. 17:00 itibariyle biten oylama sunucunda köylünün yüzde 79’unun ’evet’ demesi üzerine köy merkeze bağlı bir mahalle oldu. Pelitözü İlköğretim Okulu’nda başlayan referandum oylamasına 753 seçmenden 548 seçmen katılırken, 425 evet, 110 hayır ve 13 oy da geçersiz sayıldı.



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