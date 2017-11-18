Perinçek’ten CHP’ye sert eleştiri

Tam da PKK biterken, CHP imdadına yetişiyor" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Tunceli Seyit Rıza Meydanı’nda bir araya gelen CHP’li grubun ellerinde Seyit Rıza ve arkadaşlarının fotoğraflarını tutarak, sessiz protesto eylemi düzenlemesi ve bu grup adına basın açıklaması yapan CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder’in "1938 Dersim, Türkiye Cumhuriyeti’nin cinnetidir" sözlerini sert bir dille eleştirdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vatan Savaşından Milli Hükümete Atatürk Devrimleri ve Çıkış Yolu” konulu konferansta CHP’yi sert bir dille eleştirdi. Tunceli’de CHP’nin Cumhuriyete silah çeken, Atatürk’e silah çekenleri andığı söyleyen Perinçek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu il başkanı nerede ’1938 Dersim, Türkiye Cumhuriyeti’nin cinnetidir’ sözünü söyledi. Seyit Rıza’yı anma toplantısında. CHP Cumhuriyete silah çeken, Atatürk’e silah çeken, oradaki aşiretleri, onlara Kürt demiyorum, aldatılmış o insanlarımızı ayağa kaldıran Cumhuriyete karşı kalkışma yapan Ortaçağ’ın aşiret güçlerini Cumhuriyete karşı harekete geçiren Mehmetçiğin kanını döken Seyit Rıza’yı CHP anıyor ve şunu söylüyor. ’1938 Dersim, Türkiye Cumhuriyeti’nin cinnetidir’ diyor. ’Vicdan var mıydı’ diyor, ’insanlık var mıydı’ diyor 1938’de. 1938’de Türkiye’yi yöneten kim? Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa, Celal Bayar, Cumhuriyet Halk Partisi, Türk devriminin liderleri, Atatürk. Dersim harekatını planlayan, bakanlar kurulunu toplayan orada bir çıban olduğunu saptayan ve bunun tasfiyesini Türkiye için, Cumhuriyet için bir zorunluluk olduğunu kabul eden, tespit eden Atatürk’tür. Şimdi yeni bir tarih yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi kendisine. Atatürk’e silah çekenleri kahramanlar, idoller halinde kabul ediyor ve kalkıyor 1938’i Atatürk Türkiye’sini cinnet geçirmekle, vicdansızlıkla, katliamla suçluyor."

"Türkiye Atatürk’ü büyük bir değer olarak kabul etmişken, Atatürk’e silah çekenleri CHP anıyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye’de Atatürk herkesi birleştirirken Seyit Rızalar, Şeyh Saitler CHP’nin kahramanları olarak ortaya çıkardığını söyleyerek, "Tam Türkiye’de Atatürk herkesi birleştirirken, herkes Atatürk’ün önünde hazır ola geçerken tam bugüne kadar Atatürk’le sorunlu olanlar Atatürk’ü büyük bir değer olarak kabul etmişken, birden bire neyle karşılaşıyorsunuz? Atatürk’e silah çeken Seyit Rızalar, Şeyh Saitler CHP’nin kahramanları olarak ortaya çıkıyor. PKK’nın kahramanları CHP’nin kahramanı haline getiriliyor. Tam da PKK biterken. CHP imdadına yetişiyor" dedi.

"CHP lideri ’Adelet’ yürüyüşünde sağ tarafına PKK’yı alıyor, sol tarafına FETÖ’yü aldı"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hedef alarak, "Bir adalet yürüyüşü yapıyor sağ tarafına PKK’yı alıyor, sol tarafına FETÖ’yü alıyor ve o zaman biz tespiti yapıyoruz diyoruz ki, bu yürüyüş niçin yapılıyor? Bu millet bir şeye alıştırılıyor. CHP tabanı bir şeye alıştırılıyor. PKK ile birlikte yürümeye alıştırılıyor. FETÖ ile el ele yürümeye alıştırılıyor ve buradan Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Dersim’li Kemal’im dersen Cumhuriyet Halk Partisinin il başkanları da Seyit Rıza heykelinin önünde Cumhuriyete ’vicdansız, insaniyetsiz cinnet geçirmiş’ diye Atatürk Cumhuriyetine karşı saldırıya geçer. Bu CHP Tunceli İl Başkanı’nın bir marifeti değil. Cumhuriyet Halk Partisi yürüyüşleriyle, adalet yürüyüşleriyle tuttuğu, gittiği çizgiyle bir HDP ile ittifak direnişi içine girdi" dedi.

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 1938’i Atatürk’e sövme günü haline getirildi"

Konuşmasında soınunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Bilecik’ten seslenen Perinçek, "Buradan Kemal Kılıçdaroğlu’na şu çağrıyı yapıyorum. Basın mensupları yazsınlar. ’Dersimli Kemal’im’ kimlik beyanatını geri alsın. ’Dersimli Kemal’im, Dersimli Kemal’im’ diye kurultaylarda çıktı söyledi ya orada kışkırttı işte. O Seyit Rıza heykeli önünde toplantılar yapmayı, anmalar yapmayı. Seyit Rıza Cumhuriyet Halk Partisi’nin idolü, kahramanı oldu. 1938 cinnet olarak Atatürk’e sövme günü haline getirildi. Seyit Rıza’nın ölüm yıl dönümleri. Seyit Rıza’nın ölüm yıl dönümü kullanıyor asılmış, Cumhuriyet asmış PKK’nın tarihi kökleri. Tarihi kökleri PKK’nın Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugün tarihi mirası haline getiriliyor. Biraz evvel 3-5 arkadaşımız da sanıyorum benim bu konuşmalarımdan rahatsız oldular ve terk ettiler. Gerçeklerden rahatsız olmayın" dedi.

Konuşmasının sonunda partisinin Bilecik İl Başkanı tarafından bir takım hediyeler takdim edilen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bilecik’ten ayrıldı.