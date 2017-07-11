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11 Temmuz 2017 12:53

Pıtırcık Çocuk Oyun Evi’nde atölye çalışmaları başladı

Bilecik Belediyesi tarafından çocukların hizmetine sunulan Pıtırcık Kapalı Oyun Evi Eğitim Salonunda, birçok alanda atölyeler hizmet vermeye başladı.

Pıtırcık Çocuk Oyun Evi’nde atölye çalışmaları başladı

11 Temmuz 2017 12:53


Ailelerin, çocuklarını emanet ederek dinlenme ve vakit geçirme imkanı bulduğu Pıtırcık Kapalı Oyun Evinde birçok düzenlenecek. Pıtırcık Çocuk Evi, çocuklara eğlenme imkanı verirken, ailelerin de gönül rahatlığı ile çocuklarını teslim edecekleri, Oyun Evinde atölye çalışmaları Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Uzmanı İpek Eriş ve Uzman Eğitmen Göknur Demirel, tarafından gerçekleştirilecek.


Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Uzmanı İpek Eriş, Bilecik Belediyesi Pıtırcık Çocuk Oyun Evin Eğitim Salonunda açılan Atölye Etkinlikleri hakkında yaptığı açıklamada, ’’Bilecik’te çocuklarımız, belediyemiz tarafından ortaya konulan güzel hizmetlerle hem vakitlerini en iyi şekilde değerlendiriyor, hem de yaz tatillerinde değişik etkinliklerle buluşma imkanı buluyor. Belediyemiz tarafından çocuklarımız için hazırlanan Oyun Evi, çocuklarımız ve ailelerine hizmet vermeye başladı. Çocuklarımızın birçok oyun grubunda eğlendiği Oyun Evinde ayrıca yaratıcı ve özgür ortamda kendilerini geliştirmeleri ve küçük kas ile motor gelişimlerini desteklemek, erkeklerimizin daha çok oyun malzemeleri ile oynamalarını, kızlarımızın da kendilerini geliştirici uğraşlar ile vakit geçirmesine imkan veriyor. Bununla birlikte Oyun Evimizde ayrıca birçok alanda hizmet verecek atölyelerimiz de hizmet vermeye başladı. Buralarda çocuklarımızın ilgi ve becerilerine göre etkinlikler düzenleyerek, onların hem eğlenmeleri hem de gelişimlerine katkıda bulunmayı amaç ediniyoruz” dedi.


“Müzik atölyesinde çocuklar gönüllerince eğlenecek”


İpek Eriş, Pıtırcık Oyun Evi’nde düzenlenecek olan Müzik Atölyelerinin de çocuklara birçok yönden katkı sağlayacağını belirterek, “Etkinlikler kapsamında çocuklarımıza Müzik Atölyesi anlamında güzel etkinlikler sunan Pıtırcık Oyun Evinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler ile çocuklarımızın müzik aletleri ile tanışma imkanı bulmasının yanı sıra, gönüllerince eğlenecekler. Söz konusu atölyelerden faydalanmak isteyen ailelerin bütün atölyelerden birer saat karşılığında 10 TL, yarım saat karşılığında 5 TL ve Slime Atölyesi için de bir saat boyunca 5 TL karşılığında hizmet alabileceklerdir” dedi.




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