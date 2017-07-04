Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın çocuklara 23 Nisan Çocuk Bayramı hediyesi olarak hizmete sunduğu Pıtırcık Çocuk Evi, çocuklara eğlenme imkanı verirken ailelerin de gönül rahatlığı ile çocuklarını teslim edecekleri uzmanlarla hizmet vermeye devam ediyor. Çocukların eğlenerek, birçok konuda faydalı bilgi ve alışkanlıklara sahip olduğu ve aynı zamanda eğitim merkezi niteliğinde olan Pıtırcık Çocuk Oyun Evi Etkinlik Odasından daha çok ailenin faydalanması amacıyla Temmuz ve Ağustos ayını kapsayacak bir kampanya programı hazırlandı.

Yapılan kampanya hakkında açıklama yapan Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Uzmanı İpek Eriş, Bilecik Belediyesi Kapalı Çocuk Oyun Evinin, birçok güzel aktivitesiyle çocuklara hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, “Oyun Evimizdeki Etkinlik Odamızda da yine çocuklarımızı çok güzel ve faydalı aktivite ile karşılıyoruz. Belediyemiz tarafından çocuklarımız için hazırlanan Oyun Evi, aynı zamanda anne ve babaların çocuklarını emanet ederek, kendilerine vakit ayırabilecekleri ya da işleri il ilgilenebilecekleri bir imkan sağlıyor. Bizler, Pıtırcık Oyun Evi Eğitim Salonumuzdan çocuklarımızın daha fazla yararlanmaları için Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayacak bir kampanya düzenledik. Buna göre, etkinlik odamızda 10 TL karşılığında 1 saat vakit geçiren çocuklarımıza yarım saatlik süreyi de bizler ücretsiz sunuyoruz. 2 kardeşi ile etkinlik odamızda vakit geçiren çocuklarımıza, 1 saati sadece 15 TL karşılığında sunuyoruz. Bununla birlikte ayrıca 1 buçuk saatini etkinlik odasında geçiren çocuklarımıza 15 dakika top havuzunda ücretsiz olarak oynama imkanı veriyoruz. Etkinlik salonumuzda gerçekten çocuklarımız için oyun tadında çok güzel bilgiler veriyoruz ve bu faydalı aktivitemizin duyulması ve daha çok ailemiz ve çocuğumuzun faydalanması için gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız için kısa zamanda birçok bilgiyi veren bir okul konumunda olan Pıtırcık Oyun Evi Etkinlik Odamıza bütün çocuklarımızı davet ediyoruz” dedi.