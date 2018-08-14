Bozüyük Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen gençlik turnuvaları kapsamında plaj voleybolu ve sokak basketbolu turnuvalarının tamamlanmasının ardından plaj futbolu turnuvaları başladı. 4 Eylül basketbol sahalarında yapılan ve heyecanlı maçlara sahne olan turnuvada gençler ve büyükler kategorilerinde toplam 21 takım mücadele ederken, vatandaşlar maçların oynandığı alanda büyük kalabalık gruplar oluşturdu. Pazartesi akşamı başlayan turnuvada takımlar birbirleri ile kıyasıya mücadele ederken, turnuva bu akşam oynanacak maçlar ile devam edecek. Hafta boyunca devam edecek turnuvanın ardından dereceye giren takımlara madalyaları ve ödülleri cuma günü düzenlenecek olan törenle takdim edilecek.