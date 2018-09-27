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Polis kontrolünde kaçak göçmenler yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yapan yabancı uyruklu göçmenler yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yapan yabancı uyruklu göçmenler yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, yasal olmayan yollardan ülkemize giriş yapan ve Balıkesir'e ulaşmaya çalışan Pakistan uyruklu kaçak göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında yakalandı. Çevre yolunda yapılan denetimlerde H.N.'nin kullandığı 10 T 0236 plakalı ticari aracı durduran polis ekipleri kaçak göçmenleri Balıkesir'e ulaştırmaya çalışan Shabır Hosein (26) ve Nusret Fatma (36) ile birlikte 6 kaçak göçmeni yakaladı. Yapılan kontrollerde yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptığı tespit edilen göçmenler sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri devam eden göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.

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