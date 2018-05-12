Polislerden ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı Komiser Yalçın Avcı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu polis memurları Deniz Soylu, Mustafa Bozkurt ve Ersen Yamen tarafından verilen trafik eğitimi öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı.

Trafik güvenliğine ilişkin genel hususlar, yaya ve yolcu güvenliğine ait trafik kuralları, okul servis araçlarında yolculuk esnasında uyulacak kurallar, trafik kazalarının sonuçları, kazalardan korunmak için yapılması gereken davranış ve uyulması gereken kurallar, özellikle bilinmesi gereken trafik işaretleri konularında ayrıntılı bilgilerin aktarıldığı eğitimi Trafik Polisi Mustafa Bozkurt verdi. Trafiğin kelime anlamını ’İnsanların, araçların ve hayvanların karayolları üzerinde hal ve hareketleri’ olarak açıklayan Bozkurt, trafik kuralları olmaması durumunda trafikte daha çok kaza ve karmaşa olacağını söyledi.

"Trafik kurallarına uymak bizim ve sevdiklerimizin hayatını kurtarır. Sokakta kaldırımlarda ve yayalar için ayrılan yerlerde yürümeliyiz" diyen Bozkurt, "Karşıdan karşıya geçerken de yaya geçitlerini kullanınız. Trafikte tehlikeli hareketlerden kaçınınız. Trafikte yayaların ve sürücülerin birbirlerini görmesi trafik güvenliği açısından çok önemlidir. Trafikte araçları, insanları, trafik görevlilerini, trafik işaretlerini, yolu ve yol işaretlerini görerek hareket etmeliyiz" dedi.

Bisiklet kullanılacak olan güvenli alanlar hakkında öğrencileri bilgilendiren Bozkurt, "Bisikleti evimizin bahçesinde, okul bahçesinde, çocuklar için ayrılmış parklarda, bisiklet yolu işaretinin olduğu alanlarda, taşıt trafiğine kapalı ve güvenli diğer alanlarda bisiklet kullanabiliriz. Cadde, sokak ve otoparklarda bisiklet kullanmayınız. Karşıdan karşıya bisiklet üzerinde geçmeyiniz" ifadelerini kaydetti. Konulmuş olan kurallara uyulduğu takdirde hiçbir insanın trafik nedeni ile bir zarar görmesinin mümkün olmayacağını belirten polis memuru Bozkurt, sunumun ardından öğrencilere etiket hediye etti.

Osmangazi İlkokulu öğrenciler ise, trafik ile ilgili sorular sorarak, kendilerine eğitim veren polislere teşekkür ettiler.