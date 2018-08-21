Polislerin erken müdahalesi ormanın yanmasını engelledi

Alınan bilgiye göre, Bilecik bölge Trafik ekipleri Kurban Bayramı dolaysıyla trafik kazalarını en aza indirmek için Bozüyük ile Osmaneli kara yolunda sık sık devriye görevini yaparken Vezirhan beldesi yakınlarına geldiklerinde Bozüyük istikametine yolun sağ tarafında bulunan ormanlık alana yakın yerde ateş gördüler. Trafik ekipleri Vezirhan İtfaiyesini ve 177 arayarak yangın yerin bildirdi.

Bilecik Orman işletme müdürlüğüne ait ilk müdahale ekipleri ve Vezirhan İtfaiye hızlıca yangın yerine sevk edildi. Bölge trafik ekiplerinin duyarlılığı ve orman işletme ekiplerinin 10 dakika içinde yapılan müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Ormana yakın bir yerde başlayan yangının, iyi söndürülmeden bırakılan piknikçi ateşinden çıktığı tahmin ediliyor.