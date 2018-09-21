POMEM öğrencileri 80 ünite kan ve 34 kök hücre bağışında bulundular

Bilecik'te Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri büyük bir sosyal sorumluluğu yerine getirerek, kan bağışında bulundular.

Bilecik POMEM öğrencileri, POMEM Müdürü Suat Günbey öncülüğünde Türk Kızılay'ına 80 ünite ve 34 kök hücre bağışında bulundular. Yapılan bağış sonrası başta POMEM Müdürü Suat Günbey ve öğrencilere teşekkür eden Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, "Dönem içindeki POMEM öğrencilerimizin Kızılay'a kan bağışının sürekli teşvik ediyoruz, onlara kan bağışı hakkında bilgiler veriyoruz. Ülkemizin çeşitli yerlerinde görev alacak olan personelimize kök hücre hakkında da bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Türk Kızılay'ı son dönemde dünya çapında bir kuruluş olması bizleri de gururlandırıyor. Kan Bağışının azaldığı bir dönemde POMEM öğrencileri bilinçlendirilerek yoğun bir şekilde kan bağışına ve kök hücre bağışına katılmaları bizleri memnun etti. Polislerimizin her daim görev bilinci ile halkımızın yanında. Kanıyla canıyla yer alması teşkilatın ne kadar ulvi bir görevi yerine getirmesi bizleri gururlandırıyor" dedi.

80 ünite ve 34 Kök Hücre bağışı

Öte yandan, POMEM öğrencileri 1 günde 80 ünite kan ve 34 kök hücre bağışında bulunulurken, kan bağışında bulunanlara Türk Kızılay Şube Başkanı Selami Çınar tarafından Teşekkür Belgesi verildi.