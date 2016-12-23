Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne faaliyet gösteren Diriliş Gençlik Kulübü’nün davetlisi olarak Bilecik’e gelen Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, ‘Ortadoğu ve Ümmetin Dirilişi’ konulu bir konferans verdi.

Konuşmasında, ülkeninde içinde bulunduğu coğrafyada son dönemde yaşanan gelişmeleri tarihsel süreciyle birlikte değerlendiren Prof. Dr. Sofuoğlu, genç öğrencilere değerli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere eğitimin öneminden bahseden Sofuoğlu, “Sizler yarının devlet adamları olacaksınız. Gelecek yüzyıl sizler sayesinde bizim yüzyılımız olacaktır” dedi ve “Sıra size gelecek. Devlet yönetmeye hazır mısınız?” sorusunu sordu. Sofuoğlu’nun bu sorusu salondaki çok sayıda öğrenci tarafından alkışlarla karşılandı.

Konferansın sonunda Prof. Sofuoğlu’na Diriliş Gençlik Kulübü Başkanı Ufuk Tuna tarafından plaket verildi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Sekreteri Yüksel Alhanlıoğlu tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi anı tabağı hediye edildi.