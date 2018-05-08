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08 Mayıs 2018 13:41

Proje Kazanım Değerlendirme Sınavı ödül töreni

Osmaneli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmaneli Belediyesi iş birliği ile yürütülen "Osmaneli Kültür Mirası" projesi kapsamında gönüllü öğrencilere yönelik yapılan Proje Kazanım Değerlendirme Sınavı’nda başarılı öğrenciler ile katkı sağlayan öğretmenlere ödülleri verildi.

Proje Kazanım Değerlendirme Sınavı ödül töreni

08 Mayıs 2018 13:41


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruları, baskı ve tasarımı hazırlanan proje ile yapılan sınavda dereceye giren öğrenciler ve öğretmenler ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci “Projenin amacı, ilçemizin sahip olduğu kültürel değerlerimizi yaşatmak ve korumak, İlçemizin tarihini öğrencilerimize benimsetmek, öğrencilerin kültürel aktivitelere katılımını sağlamak, yöresel, ulusal ve evrensel değerlerinin, örf ve geleneklerinin bilincinde olan sosyal bireyler yetiştirmek, İlçemizin sahip olduğu kültürel değerlerimizi yaşatmak ve korumak” dedi.


Başarılı olan, Birinciler Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Berfin Vergili ve Müesser Yılmaz, ikinci Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Sıla Sefer, üçüncü Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşenur Arıcan, dördüncü Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Raif Atay, beşinciler Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nazlı Demirel ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Bilge Berra Özdemir’e, İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca, soruları hazırlayan öğretmenler Coşkun Karagöz, Murat Demir, Aysu Erkal ve Semra Aktaş´a da çeşitli hediyeler ve teşekkür belgesi takdim edildi.


Düzenlenen ödül törenine Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür şahin, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri ve veliler katıldı.




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