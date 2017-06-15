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15 Haziran 2017 17:33

Protokol üyeleri oruçlarını cezaevinde açtı

Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iftar yemeği Bozüyük Açık Cezaevi’nde gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri oruçlarını cezaevinde açtı

15 Haziran 2017 17:33


Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen İftar yemeğine Kaymakam Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Can, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, savcılar, cezaevi görevlileri ve mahkûmlar katıldı. Okunan ezanın ardından hep birlikte oruçlar açıldı.


Yemeğin ardından konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç; “Bizler bu akşam sizler ile birlikte oruçlarımızı açmaktan mutluluk duyuyoruz. Burada kaldığınız süre zarfında, bundan sonraki hayata hazırlanmanız için verilen mesleki eğitimler ile cezaevinden ayrıldıktan sonra rahat bir hayat yaşamanız için elimizden geleni yapıyoruz. İftar yemeğine katılım gösteren Başta sayın Kaymakamımız Hasan Yaman’a, Belediye Başkan Yardımcımız Ali Avcıoğlu’na ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Yenilen iftar yemeğinin ardından protokol üyeleri cezaevi ile ilgili konularda ve verilen mesleki eğitimler hakkında bir süre sohbet etti.




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