PTT’den yeni kargo şubesi

Bilecik’te faaliyet gösteren bir porselen fabrikasına kurulan PTT Kargo Şubesi ile vatandaşlara hizmet verilmeye devam ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik PTT Baş Müdürü Serhat Bozkurt, “Porselen fabrikamıza kargo şubemizi açtık. Yapılan kargo anlaşması kapsamında fabrikanın içinde bulunan ve sistemlere entegre olan PTT gişesinin günlük 350-400 civarında kargo kabulü yapıldığında aynı şube PTT Kargo Şubesi’ne dönüştürülüyor. Bu kapsamda 1 yılımızı devirdik. Bugüne kadar kargo ile taşınan porselenlere hiçbir zarar gelmedi. Halkımıza hizmetin en iyisi için elimizden geleni yapacağız” dedi.