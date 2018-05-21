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21 Mayıs 2018 13:42

Ramazan ayında iftar sonrası tatlı yerine çilek tercih ediliyor

Bilecik’te pazar tezgahlarında yerini alan ve kilosu 6 TL’den satılan yerli çilek özellikle Ramazan sofraları için tercih ediliyor.

Ramazan ayında iftar sonrası tatlı yerine çilek tercih ediliyor

21 Mayıs 2018 13:42


Bilecik merkeze bağlı Yeniköy’de yetişen yerli çilekler pazar tezgahlarında yerini aldı. İftar sonrası vatandaşların tercih ettiği meyveler arasında çileğe ilgi büyük. Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar’da çilek satıcılığı yapan Hüseyin Vural, Ramazan ayında işlerinin biraz düşük olduğunu anlatarak, "Bu bizim yerli çileğimiz ve tezgahlarda geçen haftadan bu yanan yer aldı. Kilosu şuan 6 TL satılıyor. Ramazan ayında iftar sonrası vatandaşların karpuzdan sonra tercih ettiğin bir meyve. Yerli çileğin kokusu, tadı diğer çileklere benzemez. Bu yüzde 100 yerli olunca tadı ve kokusu başka oluyor. Buradan bir hafta çilek alan insanlar haftaya gelip tekrar alıyorlar. Bir de yerli olması insanları daha çok mutlu ediyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz doğal olarak. İnsanlar iftar yaptıktan sonra tatlı ihtiyacını gidermek için çilek alıyorlar" dedi.




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