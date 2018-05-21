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21 Mayıs 2018 13:44

Ramazan ayının en çok tercih edilen tatlısı ne oldu

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların tatlı telaşı artarken, en çok satılan tatlı cevizli baklava oldu.

Ramazan ayının en çok tercih edilen tatlısı ne oldu

21 Mayıs 2018 13:44


Bilecik’te iftar yemeği sonrası tatlı tüketmeyi adet haline getirenler en çok cevizli baklavayı tercih ediyor. Bilecikliler, Ramazan ayının değişmez lezzetleri arasında yer alan cevizli baklavadan vazgeçemezken, Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı cevizli baklava kilosu 50 TL’den satılıyor.


Bilecik’te tatlı satıcısı İlknur Kokaç, Ramazan’da en çok tercih edilen tatlının cevizli baklava olduğunu ifade ederek, “Cevizli baklavayı kilosu 50 TL’den satıyoruz. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte baklava satışlarımızda da fazlasıyla artış oldu. Baklavalarımız tezgaha konulduğu an satılıyor ve her gün yenisini koyuyoruz. Halkın talebi de çok yoğun. Satışlarımızdan çok memnunuz” dedi.




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