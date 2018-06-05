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05 Haziran 2018 10:51

Ramazan ayının vazgeçilmesi pide içine ilgi yoğun

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kasaplarda vatandaşlarca yoğun ilgi gören pide içi, kilogramı 35 liradan satılıyor.

Ramazan ayının vazgeçilmesi pide içine ilgi yoğun

05 Haziran 2018 10:51


Satışlardan memnun olan kasaplar, Ramazan ayının kendileri için bereketli geçtiğini ifade etti. Bilecik’te kasap olarak çalışan Cüneyt Örnek, pide içini siparişle hazırladıklarını ifade ederek, “İlk olarak kıyma ardından domatesi, biberi soğanı ve pidenin içine ne katılacaksa manav ürünleriyle alakalı sebzesini makinede hazırladıktan sonra bunu dolapta bekletiyoruz. Müşteri geldiğinde 1 kilogram iç istiyor. Biz burada hemen müşterinin gözü önünde yarım kilo kıymayı çekip üzerine yarım kilo da daha önce hazırladığımız pide içini müşterinin yanında karıştırıp müşterimize veriyoruz. Müşterileriz ise, pide içiyle fırınlarda Ramazan ayının vazgeçilmesi olan kıymalı pide yaptırıyorlar. Normal kıymanın fiyatı 44 TL iken bu iç kıymasını 35 TL’den satıyoruz. Müşterimizin talebi ise yoğun” dedi.




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