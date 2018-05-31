Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı ’dizi’

On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle tatlı satıcılarında işler yoğunlaşırken, uzun süre oruç tutan vatandaşlar iftar vaktinde tercihlerini hafif tatlılardan yana kullanıyor. Bilecik’te her hafta Hürriyet Mahallesi’ne kurulan Kapalı Pazar’da kilosu 2 liradan satılan dizi tatlısına talebin yoğun olduğunu belirten satıcı Serhat Köylü, Ramazan ayının bereketle geldiğini söyledi. Tatlının ağırlık yapmadığından bahseden Köylü, "Normal şerbetli tatlılara göre biraz daha hafif olan dizi tatlısı iftardan sonra tatlıseverlerin vazgeçilmezi oldu. Kilosu 2 TL olduğunda genelde vatandaşlar 3’er 4’er kilo alıyorlar. Bu tatlıyı gençler fazla bilmediği için genelde yaşlı müşterimiz tercih ediyor. Dizi tatlısı Bursa, Kütahya ve Afyon illerinden geliyor. Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısının asıl adı dizi tatlısı fakat bölge bölge değişiyor isimler veriliyor. Mesela Kütahya’da Şambaba, Afyon’da Hanımgöbeği ama buralarda dizi tatlısı olarak biliniyor. İftardan sonra insanlar tatlı arıyor bu tatlı tam Ramazan ayına göre çok hafif bir tatlı hem fiyatı da düşük olduğu için tercih ediliyor" dedi.