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15 Mayıs 2018 17:58

Ramazan davulcuları özenle seçildi

Bilecik Belediyesi tarafından özenle seçilen Ramazan davulcuları, verilen eğitimin ardından görevlerine başladılar.

Ramazan davulcuları özenle seçildi

15 Mayıs 2018 17:58


Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Bilecik Belediyesi Sosyal Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri tarafından seçilen 3 davulcu eğime tabi tutuldu. Davulculara eğitimde ritm ve name eğitimleri verildi.


Eğitim veren Davulcu Eğitmeni Onur Çakçak, Kadir gecesini de içinde barındıran Ramazan-ı Şerif’i en iyi şekilde, en coşkulu şekilde karşıladıklarını belirterek, "Buradaki davulcu arkadaşlarımızı Ramazanda en iyi şekilde belediyemizi temsil etmek amacıyla yetiştirmeye çalıştık. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’a buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle imkanları bize sağladığı için çok teşekkür ederim. Geleneklerimizi, örfümüzü, adetimizi en iyi şekilde yaşattıkları için. Her sene olduğu gibi bu arkadaşlarımızı en iyi şekilde hazırlayarak buraya tekrardan topladık. Çeşitli eğitimler karşılığında. Bu arkadaşlarımız hiçbir maddi beklenti içinde olmadan gönüllü bir şekilde her sene olduğu gibi bu sene de bizleri kırmayarak yardımcı oldular. Bu demek değil ki belediyemizden herhangi bir ücret talep ediyorlar. Vatandaşlarımızdan tek ricamız bu arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde gönüllerinden ne kopuyorsa destek sağlamalarını istiyoruz. Arkadaşlarımızın gerek ritm tutma olsun, gerek mani olsun elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Belediye Başkanımız Nihat Can’a buradan çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Öte yandan Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından davulculara tanıtım kartı verilirken, sahte davulcuların da önüne geçilmiş oldu.




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