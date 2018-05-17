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17 Mayıs 2018 14:14

Ramazan’da iftar sofralarını kültür mantarı süslüyor

Bilecik’te pazar tezgahlarında yer alan kültür mahtarı adeta sofraların vazgeçilmesi oldu.

Ramazan’da iftar sofralarını kültür mantarı süslüyor

17 Mayıs 2018 14:14


Bilecik Hürriyet Mahallesinde bulunan Kapalı Pazarda tezgahlarda kilosu 8 TL’den satılan mantara Ramazan ayında da vatandaşlar ilgi gösterirken, satıcılar bu ayda restoranların taleplerini yetiştiremiyorlar.


Kültür mantarının Antalya’nın Korkuteli ilçesinden geldiğini belirten satıcı Hasan Yıldız, "Ramazanda müşterilerimiz mantara ilgisi büyük. İftar sofralarını süsleyen mantarı ayrıca işletmeler de talep ediyor. Ramazanda iş yerlerinin mantar talebi çok yoğun. Bilecik hariç İstanbul, İzmit, Adapazarı bölgesine Antalya’dan mantar geliyor. Oradan her gün 4-5 araba çıkar dağıta, dağıta İstanbul Bayrampaşa’ya kadar gidiyor. Ben haftada 6 gün pazara çıkıyorum ve 1 haftada 70-80 kasa kültür mantarı satıyorum. Her pazarda 10- 15 kasa hemen, hemen satıyorum. Mantarlarımız her akşam taze geliyor. Mantar borsa gibi arz talep meselesi kıt olduğu zaman yükselir çok olduğu zaman fiyatı düşer” dedi.




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