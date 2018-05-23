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23 Mayıs 2018 11:41

Ramazan’da Şeyh Edebali Türbesi’ne ziyaretçi akını

Bilecik’te Ramazan ayı münasebetiyle Şeyh Edebali Türbesi ziyaretçi akınına uğrarken, teravih namazı sonrası 700 yıllık Osmanlı geleneği de devam ettiriliyor.

Ramazan’da Şeyh Edebali Türbesi’ne ziyaretçi akını

23 Mayıs 2018 11:41


Osmanlı Devletinin kurucusu Osmangazi’nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu olan Şeyh Edebali Hazretlerinin türbesinin bulunduğu Bilecik, Ramazan ayı boyunca inanç turizmine ev sahipliği yaparken, teravih namazı sonrası cemaate yöresel kıyafetlerini giyen kadınlar tarafından 700 yıllık bir mazisi olan Osmanlı şerbeti dağıtılıyor. Bölgede Şeyh Edebali Hazretlerinin yanı sıra eşinin ve Osmangazi’nin eşi olan kızının türbesi ve kabirlerinin bulunduğuna dikkat çeken Şeyh Edebali Yerleşkesi Alan Sorumlusu Engin Beyce, ziyaretçilerin buraya yoğun ilgisinin olduğunu dile getirdi.



"Ramazanda iftarlar burada açılıyor"


Beyce, Ramazan ayında Şeyh Edebali Türbesi’ne ziyaretçilerin yoğun bir şekilde geldiğini anlatarak, "Ramazan ayından önce de gelen ziyaretçilerimiz yine Ramazan boyunca da gelmeye devam ediyor. Tabii ki turlarımız biraz azalmasına rağmen burada normal halkımız ibadet açısından sık sık ziyarette bulunuyorlar. İl dışından gelen misafirlerimiz de gerek yol boyundan geçerken, gerekse özellikle turlarla özel taksileriyle bu bölgede ziyarete geliyorlar. Ramazan’da gündüz biraz sakin oluyor ama akşamüstü ikindiden sonra misafirlerimiz yine buraya yoğunluk gösteriyor. Tarihi mekanda dualarını ettikten sonra akşam ezanına yakında sofralarını burada kurup iftarlarını burada açıyorlar" dedi.



"Ramazan ayının ilk haftasında ziyaretçi sayımız 250 bine yaklaştı"


Geçen yıl boyunca ziyaretçi sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyen Alan Sorumlusu Beyce, bu yıl hedeflerinin 2 milyon ziyaretçi olduğunu aktardı. Beyce, "2018 yılının Ocak ayından Mayıs ayına kadar şu ana kadar yapılan ziyaretçi sayısı 500 bini buldu. Bunu bayramdan sonra yine güzergahları buraya devam eden turlarımızla sayıların daha fazla artacağını bekliyoruz. Ramazan münasebetiyle de gündüz rahat bir ziyaretçi sayısı olsa da bunu akşamki gelen ziyaretçilerimizle telafi etmiş oluyoruz. Ramazan ayı münasebetiyle gelen ziyaretçilerimizin sayısı geçen sene 250 bindi. Bu sene ilk hafta olmasına rağmen sadece geçen sene 1 ay gelen ziyaretçi sayımızı 1 haftada yakalamış bulunmaktayız. Dolayısıyla bunu da 1 aya tamamladıktan sonra zannediyorum 700 binlere yaklaşacağını ümit ediyoruz inşallah" ifadelerini kullandı.



"700 yıllık geleneği yaşatıyoruz"


Beyce son olarak Bilecik Belediyesi tarafından teravih namazı sonrası 700 yıllık Osmanlı geleneğinin yaşatıldığını belirterek, "Tabi biz burada Bilecik Belediyesi olarak da yine Ramazan münasebetiyle gerek Orhangazi Camii’nde, gerek diğer camilerimizde Osmanlı döneminden gelen 700 yıllık geleneği hem yaşatmak adına Osmanlı şerbeti, Osmanlı lokumu da gelen misafirlerimize de ikramımız da bulunuyoruz" şeklinde konuştu.



Vatandaşlar 700 yıllık geleneğin devam etmesinden memnun


Şeyh Edebali Türbesi Yerleşkesi içinde bulunan ve Yıldırım Beyazıt tarafından dedesi Orhan Gazi adına 1392 yılında inşa edilen tarihi Orhangazi Cami’ne teravih namazı kılmaya gelen vatandaşlardan Ali Kök, "Teravih namazlarında genelde bu camilere gelmeye çalışıyoruz. Camilerin çıkışında bunun gibi geleneklerimizden kalma Osmanlı şerbetlerini içmemiz, dağıtılması gerçekten çok güzel. Hem yad ediyoruz, hem tadı mükemmel. Gerçekten eşsiz bir lezzet. Yapanların ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz hizmetleri için" dedi.




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