Rauf Denktaş'ın özel aşçısı Bozüyük'te yaşıyor

Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın özel aşçılığını da yapan gastronomi dünyasının ustalarından Nazım Pehlivan'ı ziyaret etti.

Uzun yıllar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş'ın özel aşçılığını yapan ve dünya mutfağına hakim olması ile birçok ödüle sahip usta aşçı Nazım Pehlivan, Bozüyük'teki evinde Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı ağırladı. Mutfak kültürü denince akla gelen önemli isimlerden biri olan Nazım usta ile görüşen Başkan Bakıcı, geçmişteki görevlerinin Bozüyük için bir gurur olduğunu belirterek, kendisinin sahip olduğu bu yeteneğinin yeni aşçıların ilçeye kazandırılması için çok önemli bir avantaj olduğunu belirtti. Son derece keyifli bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette Nazım Pehlivan, "Göreve geldiği günden itibaren Bozüyük'ün çehresi tamamen değişti ve güzelleşti. Uzun yıllar sonra buraya dönen ve burada yaşayan herkesinde kanısı şudur ki, Bozüyük Başkan Bakıcı ile hak ettiği hizmete ulaştı" dedi.

Nazım usta ile sohbet etmenin büyük bir keyif olduğunu belirten Başkan Bakıcı, gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti.