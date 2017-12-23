İlk olarak Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt’e gelen ve burada Bilecik Belediyesi çalışanı Arkeolog Umut Özdemir tarafından karşılan öğrenci grubu sırasıyla Kuyulu Mescit, Hamidiye Külliyesi, Ertuğrul Gazi Türbesi gezdi. Ertuğrul Gazi Türbesi önünde Kayı Alp’i kıyafeti giyen nöbet tutan askerlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler buradan Bilecik’e hareket ettiler. Burada ilk olarak Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ni gezerek alan sorumlusu Engin Beyce ve rehber Muhlis Aydemir’den Osmanlı Devleti’ni boyunca padişahlık yapmış 36 padişah hakkında bilgi aldılar. Buradan kendileri için hazırlanan sıcak salep ikramını içine lise öğrencileri Şeyh Edebali Türbesine çıktılar. Burada Arkeolog Umut Özdemir tarafından Şeyh Edebali Hazretleri hakkında bilgi alan grup, özellikle 120 yaşında ölen Şeyh Edebali’nin Osmanlı Devletinin manevi kurucusu ve devletin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi olduğunu öğrendiler. Türbeyi ziyaret eden öğrenciler ardından Şeyh Edebali’nin hayatını ve Bilecik’in Fethi’nin ele alındığı 3 boyutlu sine vizyon gösterisinin izlediler. Buradan Bilecik Belediyesi Şehir Müzesine giden öğrencileri burada Kayı parası basarak, Bilecik’in Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki rolü anlatıldı.

"Bu bölgeyi tanımak bizim için çok önemliydi"

Yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Arif Taşkın, "40 öğrencimiz ile Bilecik’e tarih gezisine geldik. Bilecik Belediyesinin göndermiş olduğu arkadaşımız rehber arkadaşımız bizi karşıladı Söğüt’ün girişinde. Orada detaylı bilgileri de verdi bize. Bu bölgeyi tanımak bizim için çok önemliydi önem verdiğimiz bir şey. Öğrencilerimizle ecdadın ilk çıkış yeri olan Söğüt’te buraları görmeleri onlar için çok çok önemliydi. Bu yüzden öğrencilerimiz için bizim için çok şok faydalı bir gezi oldu burada farkına vardık" dedi.

Heyet son olarak kendilerine ikram edilen öğlen yemeğini yedikten sonra İstanbul’a geri döndü.