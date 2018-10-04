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Refüjler renklendiriliyor

Bozüyük Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından refüj peyzaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Bilecik istikameti yönünde Atatürk Caddesi üzerinde yer alan bölümde devam eden çalışmalar kapsamında ekipler refüjü birbirinden renkli güzel çiçeklerle süslerken, dikilen "spiral leylandi" ağaçları manzarayı tamamladı. Geçtiğimiz hafta tamamlanan çimlendirme çalışmalarının devamı niteliğinde şehir merkezine doğru dikilen çiçekler son derece güzel bir görüntü oluştururken, çalışmalar tamamlandığında 15 bin adet gül, 5 bin adet taflan ve 65 adet spiral leylandi Atatürk Caddesi üzerindeki yerini alacak.

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