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09 Temmuz 2018 13:14

Rekortmen başkan düğünden düğüne koşuyor

Geçen yıl bir hafta sonu iki günde 28 düğüne katılarak rekor kıran Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, bu yıl da ilçedeki bütün düğünlere katılmaya çalışıyor.

Rekortmen başkan düğünden düğüne koşuyor

09 Temmuz 2018 13:14


Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde düğünlerin ağırlıklı olarak hafta sonu yapıldığını söyledi. Davet edilen tüm törenlere katılmaya gayret ettiğini ve katıldığını anlatan Şahin, "İmkanlarım el verdikçe elimden geldiğince ilçemizde köylerimiz de ve komşu ilçelerdeki düğün, nişan gibi törenlere katılmaya çalışıyorum. Törene katılınca tüm halkımızı ziyaret etmiş gibi oluyoruz. Bu bize büyük bir avantaj da getiriyor. Osmaneli’nde aşağı yukarı herkesin elini sıkmış ve görüşmüş oluyoruz. İlçemizde cumartesi öğlen saatleri düğünler başlar, pazar gece saat 23.00’a kadar sürer" diye konuştu.


Bir düğünden diğer düğüne giden Başkan Şahin, "Biz bu durumdan son derece memnunuz. Geçen sene hafta sonu iki günde 28 düğünle rekor kırmıştık. İnsanlarımızın mutlu gününde yanında oluyoruz, duygularını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.




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