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07 Ağustos 2018 16:44

Rektör Taş, Küllüoba kazısını inceledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Taş, Küllüoba kazısını inceledi

07 Ağustos 2018 16:44

Dr. İbrahim Taş, Arkeoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen Küllüoba Kazısı’nı ziyaret etti.


Eskişehir sınırları içerisinde bilinen en eski yerleşim yeri olan ve Seyitgazi ilçesinde bulunan Küllüoba Höyüğü’nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Rektör Taş’a ziyaretinde Kazı Başkanı Prof. Dr. Turan Efe ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Türkteki eşlik etti.


Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile her yıl Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleştirilen ve 1996 yılından bu yana devam eden kazılar sonucu ortaya çıkan şehrin genel yerleşim planı ile ilgili bilgi alan Rektör Taş, öğrenci ve öğretim elemanlarının ekip halinde gerçekleştirdiği çalışmayı son derece önemli bulduğunu ifade etti. Kazılarda çıkarılan bazı buluntuları inceleyen ve bu eserlerin dokümantasyonu ve restorasyonu ile ilgili bilgi alan Rektör Taş, 2018 kazılarında ortaya çıkarılan 4 bin 500 yıllık bir binanın içerisinde kazı ekibi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.




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