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Rektör Taş'tan vizeye çalışan öğrencilere çorba ikram etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. İbrahim Taş, vize sınavları nedeniyle gece geç saatlere kadar kütüphanede ders çalışan öğrencilere çorba ve tatlı ikramında bulundu.


Yoğun sınav dönemlerinde öğrencilere destek vermek ve çalışmalarının daha sağlıklı gerçekleşmesini sağlamak amacıyla uygulanan ikramda, Rektör Taş'a, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Cihan Darcan da eşlik etti. İkramın ardından öğrencilerle bir araya gelip istek ve önerilerini dinleyen Rektör Taş, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarının organize ettiği ve artık gelenekselleşen çorba ikramı, vize ve final sınavları boyunca her akşam 22.30-23.30 saatleri arasında üniversite yemekhanesinde ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

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