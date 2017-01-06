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06 Ocak 2017 15:34

Rüzgarda uçan sac levhadan ucuz kurtuldu

Rüzgarda uçan sac levhadan ucuz kurtuldu

06 Ocak 2017 15:34

Bilecik’te şiddetli rüzgar sonrası nereden geldiği bilinmeyen bir sac parçasının kafasını sıyırarak eline düştüğü bir vatandaş yaralandı.
Olay, kentin Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hasan Sedat Okumuş adlı vatandaş, bulvar üzerinde yürürken Ertuğrul Gazi Cami önünde nereden geldiği görmediği bir dış cephe kaplaması sac levha üzerine düştü. Hasan Sedat Okumuş’un kafasını sıyırarak eline isabet eden sac şahsın yaralanmasına neden oldu. Olayın olduğu yerde bulunan bir eczanede tedavisi yapılan Hasan Sedat Okumuş’ un eli sargıya alındı.
“Şok olduk”
Hasan Sedat Okumuş, bir anda fırtınanın çıktığını anlatarak, “Nereden geldiğini anlamadığım bu sac levha üzerime geldi. Bu sırada elim yaralandı. Şok olduk” dedi.
Öte yandan Okumuş, bulvar üzerinde yürüyen vatandaşları da uyarmayı ihmal etmedi.



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