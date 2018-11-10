Saat 9'u 5 geçe elindeki süpürge ve küreğini bırakarak Ata'yı andı

Bilecik'te saat 9'u 5 geçe hayat adeta dururken, sürenlerin çaldığı esnada bir temizlik görevlisi süpürge ve küreğini bırakarak Ata'yı andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80'inci yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programla anıldı. Programda ilk olarak Atatürk Anıtı'na Bilecik Valiliği, Bilecik Belediye Başkanlığı, siyasi parti temsilcileri ve dernekler tarafından çelenk sunuldu. Saat 09.05'te çalınan siren ve 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı bandosu eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak ardından İstiklal Marşı söylendi. İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki program sona erdi.

Saat 9'u 5 geçe Trafik ve hata durdu

Bilecik Belediyesi hoparlörlerinde saat 9'u 5 geçe çalan siren sesi sonrası belediye bağlı bir temizlik işçisi Teyfikbey Caddesi üzerinde temizlik yaparken yakalandı. Bu sırada elindeki teçhizatları sireni duyduğu anda yakalandığı pozisyonu bozmadan 2 dakika boyunca öğle bekledi. Bu sıra cadde üzerinde seyir halinde araçlarda bulunan sürücüler yol ortasında el frenleri çekerek araçlarından indiler. Tüm esnafın kapının önüne çıktığı o dakikalarda Bilecik hayat durdu.