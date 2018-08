Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir:

Eldemir, Bilecik’te 2002 yılından bu yana sağlık yatırımlarında devrim yaptıklarını anlatarak, "Fiziki anlamda eksikliklerimizi de önümüzdeki 2 yılda gidermiş olacağız" dedi.

25. ve 26. Dönem Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müşaviri olarak göreve başlamıştı. Bu görevi 1 hafta yapan Eldemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak atanmıştı. Eldemir bu göreve atanmasının ardından ilk resmi ziyaretini bugün memleketi Bilecik’e yaptı.

"Bilecik Devlet Hastanemizin yapımı içimizde biraz ukde kalmıştı"

Bakan Yardımcısı Eldemir ilk olarak Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası ve Kayı Boyu Aşireti’nin lideri Ertuğrul Gazi’nin Söğüt’te bulunan türbesini ziyaret etti. Ardından Bilecik Merkez Camii’nde cuma namazını kılan Eldemir, daha sonra Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Bakan Yardımcısı Eldemir iki dönem milletvekilliği yaptığını belirterek, "2002 yılından beri gelişimin, değişimin daha ileriye gitmesi için ne yapabiliriz onu yapma gayreti içerisinde olduk. Bilecikli hemşehrilerimiz iki konuda 2015’te çok ciddi talepleri vardı. Birincisi Bursa- Yenişehir hattındaki yolumuzdu. Diğeri de hastane inşaatımızdı. Biz tabi bu yatırımların ikisine başladık ama tamamlanmadı 2018 tarihi itibariyle. İçimizde de bir noktada belki biraz ukde kalmıştı. Bunları tamamlasaydık daha güzel olurdu diye düşünüyorduk. Ama tabi cenabı Allah başka bir yerlerden bunları tamamlamayı inşallah nasip eder diye. Şimdi şu an itibariyle de 24 Temmuz’da Çevre Şehircilik Bakanlığında göreve başladık. Yaklaşık 1 hafta sonunda 3 Ağustos tarihi itibariyle de Sağlık Bakanlığına bakan yardımcısı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin tensipleri ile atanmış olduk. Bugün de tam 7’nci günümüzde kendi adımıza da ilk yaptığımız programı da memleketimize şehrimize yapalım istedik. Bugün burada sağlık yatırımları genel müdürümüzle, ilgili bürokrat arkadaşlarımızla ilimizde Sağlık Müdürlüğünde bir toplantı yapacağız. İlimizde sağlık alanında yapılması gerekenleri şöyle bir dinleyeceğiz. Devam eden projelerimizi takip edeceğiz" diye konuştu.

"2002’den bugüne Bilecik’te yaklaşık olarak 300 milyonluk yatırımın 200 milyonu tamamlandı"

Bakan Yardımcısı Eldemir, Bilecik’te 250 yataklı bir büyük bir hastane inşaatını olduğunu belirterek, "Onun da tamamlanması adına aksayan bir şey var mı, yok mu onları inceleyeceğiz, kontrol edeceğiz. İnşallah en kısa sürede de bunu tamamlayıp milletimizin hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Sağlık yatırımları anlamında gerçekten Bilecik’in önünde hem imkan var, hem de projeleri hazırlanıp devam eden ciddi yatırımlar var. 2002’den bugüne yaklaşık olarak 300 milyon civarında tamamlanacak yatırımlarla beraber programlamış olduğumuz yatırım olmuş olacak. Bunun 200 milyonu ise şuanda ihale aşamasında, inşaat aşamasında olan kısım. 3’te 2’lik kısmı son 1 yılda veya son 2 yılda önümüzdeki 2 yıl içerisinde tamamlanmış olacak" dedi.

"2002 yılından bugüne sağlık alanında devrim yapmış durumdayız"

Eldemir, "Şimdi 1’inci basamaktaki yatırımlarımız gerçekten Bilecik’te tamamlanmış durumda. İnşallah 2’nci basamağı da bu bizim Bilecik hastanemiz ve arkasından da Bozüyük hastanemizle bir noktaya geleceğiz. Şimdi 2002 yılından bugüne sağlık alanında devrim yapmış durumdayız. Fiziki anlamda eksikliklerimizi de önümüzdeki 2 yılda da gidermiş olacağız. Tabi bugün inşallah sağlık müdürlüğümüzden alacağımız brifingle de doktor konusunda da yaşadığımız sıkıntıları dinleyeceğiz. O konuda da elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

Validen kan bankası talebi

Konuşmanın ardından Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, kentte bir kan bankası yapılması için çalışmaların başlatılmasını isteyerek, "Geçen gün Kızılay Başkanımız geldi kurban vesilesiyle. Onla değerlendirme yaparken sizden söz almak üzere bir de kan bankası konusunu ele alalım dedik. O konuda da bir girişimde bulunacağız, siz de destek olursanız çok memnun oluruz. Valilik olarak elimizden geleni yaparız. Mekanın bulunması konusunda gayret gösteririz" dedi.

"Hemşehrilerimizin emri olur"

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, "Hemşehrilerimizin emri olur. İnşallah ona da bir çözüm oluruz. Önümüzdeki yatırımlarda burada sizle birlikte, sayın vekilimiz ile birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte yağılacak sağlık alanında ne varsa sonunda da sağlık olsun deriz inşallah" cevabını verdi.

"İnsanlar kaderini yaşıyor"

Bir gazetecinin, "Milletvekili seçimlerinde ikinci sıra olmanıza rağmen birinci sıra adayı gibi çalıştınız. Şimdi Sağlık Bakanlığı gibi önemli bir mevkiye geldiniz. Milletvekilliğinden daha üstün bir makam. Bu süreci değerlendirir misiniz" sorusuna ise Eldemir şu yanıtı verdi:

"Buna söyleyeceğimiz bir şey insanlar kaderini yaşıyor. Ama şunu söyleyelim, Devletin hangi kademesi olursa, olsun hangi görevi olursa olsun, ister belediye başkanlığı olsun, ister milletvekilliği olsun, ister valilik olsun, ister bakan yardımcılığı olsun, ister müşavirlik olsun sonuçta memuriyetten en üste kadar hepsi kutsaldır. Ben bu dönemde sadece şunu yapmaya çalıştım. Verilen rol neyse onu en güzel şekilde yapma gayretinde olduk. Büyüklerimizin de takdiri geri kalan konuda da onlar gereğini yapmışlar. Allah mahcup etmesin, önemli olan orası."

Konuşmaların ardından Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bakan Yardımcısı Eldemir’e hediyeler takdim etti.

"Bilecik’in bir bakan,ı bir bakan yardımcısı, bir de milletvekili var"

Valilik ziyareti sonrası Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ı makamında ziyaret eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir’i belediye bahçesinde Başkan Can ve belediye müdürleri karşıladı. Başkan Can, "Bildiğiniz gibi Bilecik’te hizmetlere vekilimizin bıraktığı şekilde bayrağı teslim aldık. İnşallah daha üst noktalara taşımak için mücadelemizi yapıyoruz. Tabi bu noktada ben şanslı hissediyorum kendimi. En azından bir bakanımız var. Milletvekilimiz ve sizler olmak üzere hep kendimizi iyi hissederiz. Ben teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum, onur verdiniz, şeref verdiniz. Her zaman bekleriz inşallah. Yatırımlarınızla dönün" dedi.

"Hastanelerimiz yapıldığı zaman binalar her şeyi ifade etmeyecek. Önemli olan onun içindeki hizmeti güzelleştirebilmek"

Bakan Yardımcısı Eldemir ise "Burada hepimizin maksadı yerel yönetim de olsa, genel yönetim de olsa siyaset de olsa, memuriyet de olsa adı hiç önemli değil bir amacımız var. Milletimize hizmet etmiş olmak. Unvanların hepsinin gelip geçici olduğunu görüyoruz. Ben vekil olduğum zaman bu koltukta sayın vekilimiz oturuyordu o zaman belediye başkanımızdı. Şimdi halef selef bir aradalar. Biz halef selef bir aradayız. İşte bu noktada önemli olan da şu; bu gök kubbede hoş bir sena bırakabilmek. Yaptığımız hizmetlerle milletimize Allah razı olsun dedirtebilmek. Burada mazlumların ümidi olan milletimizin gururu ve ümidi olan Cumhurbaşkanımızın yanında yer alıp onun millete hizmet yolunda destekçisi olmak, onun yükünden bir miktar alabilmek bu maksatla hepimiz çalışacağız. Milletimize hizmet etmeye gayret edeceğiz. Şu planlanmış, programlanmış yatırımlarımızdan sonra hizmet kalitemizi yükseltme çalışmalarımızın olması gerekiyor. Hastane alanıyla alakalı hastanelerimiz yapıldığı zaman binalar her şeyi ifade etmeyecek. Önemli olan onun içindeki hizmeti güzelleştirebilmek. Bu konuda da tekrar el birliğiyle çalışacağız" dedi.

"En büyük hedefimiz hasta sayısının yüzde 40’ının birinci basamakta hastalıklarına şifa bulabilmek"

Eldemir son olarak, "1’inci basamak sağlık hizmeti dediğimiz hemşehrilerimizin kendi mahallelerinde aile hekimleriyle ufak tefek rahatsızlıklarda kendilerini büyük hastanelere sevk etmeden önce 1’inci basamakta aile sağlığı merkezlerinde gerekli hizmeti alabilmesi için Bilecik adına güzel işler yapacağız. Sağlık Bakanlığı olarak da en büyük hedeflerimizden biri hasta sayısının yüzde 40’ını birinci basamakta hastalıklarına şifa bulabilmek" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Can, Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’e hediyeler takdim etti.

Eldemir’e ziyaretlerinde AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkan Yardımcısı Haşim Balcı, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve partililer eşlik etti.