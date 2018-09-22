Sağlıklı bir yaşam için 100 kişilik grup pedal çevirdi

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar tura ‘'Arabadan İn Bisiklete Bin'' sloganı ile Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak, Atatürk Bulvarı üzerinden Yediler Tepesini seyrederek 5 kilometrelik parkurun sonunda tekrar Cumhuriyet Meydanı'na geldiler.

“Amacımız hava kirliliğini önlemek”

Düzenlenen etkinlik hakkında açıklama yapan Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, amaçlarının hava kirliliğini önlemek olduğunu ifade ederek, “Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle bu ikinci bir etkinliğimiz. Biliyorsunuz Perşembe günü iş yerimize dairemize yürüyerek ya da bisikletle gidiyoruz kampanyamız vardı. Sabah 08.00'da yine burada buluştuk. Dairede çalışan arkadaşlarla buradan dairelerimize bisikletlerle yaya olarak gittik. Saat 08.30 gibi. Bugün de daha çok katılımla özellikle çocuklarla, öğrencilerle bisiklete binmeyi özendirmek için böyle bir etkinlik yapıyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası biliyorsunuz. 16-22 Eylül bu hafta kapsamında da bu tür etkinliklerimiz var. Bundaki amacımız hava kirliliğini önlemek, çevre kirliliğini önlemek. Biliyorsunuz sanayi devriminden sonra bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hava kirliliği en büyük sorunlardan biri. Küresel ısınma, karbon ayak izi, emisyon, gaz salınımı bunlar bizim güncel hayatta çok sık duyduğumuz konular. Biz de otomobile binmeyerek, toplu ulaşım araçlarını kullanarak veya yayan giderek bir başka alternatif de bisikletle giderek bu hava kirliliğini önlemede bir nebze olsun katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bunun için buradayız” dedi.

Öte yandan bisiklet turuna katılan öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye edileceği belirtildi.