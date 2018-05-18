Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 13:19

Sahurda yendiğinde tok tutan patatese yoğun ilgi

Bilecik’te pazar tezgahlarında yer alan patates yoğun ilgi görürken, satıcılar tok tuttuğu için Ramazan’da vatandaşların bol bol patates aldığını söyledi.

Sahurda yendiğinde tok tutan patatese yoğun ilgi

18 Mayıs 2018 13:19


Bilecik Hürriyet Mahallesi’nde bulunan kapalı pazarda kilosu 2 buçuk TL’den satılan patatese Ramazan ayında da vatandaşlar ilgi gösterirken, satıcılar restoranların taleplerini yetiştiremiyor. Vatandaşların sahurda tok tuttuğu için patates aldığını belirten patates satıcısı İsmail Sözkesen, “18 senedir bu meslekle uğraşıyorum ve mesleğimi severek yapıyorum. Patatesimiz taze patates ve 2 hafta hasadı başladı. Bizlere Adana’dan geliyor ve sarı patates olarak biliniyor. Vatandaşımız tarafından, halkımız tarafından çok ilgi görüyoruz. Kilosunu 2 buçuk TL’ye, 4 kilosunu 10 TL şeklinde satıyoruz. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bizim satışlarımız daha da yükseldi. İnsanlar sahurda çok tok tuttuğu için patates alıyorlar. Patates herkesin bildiği gibi tok tutma özelliği var. Sahurda da patatesi haşlayıp yerlerse gün içerisinde daha az acıkırlar. Pahalı olmasına rağmen tezgahta malımız bitti" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç