Sahurda yendiğinde tok tutan patatese yoğun ilgi

Bilecik Hürriyet Mahallesi’nde bulunan kapalı pazarda kilosu 2 buçuk TL’den satılan patatese Ramazan ayında da vatandaşlar ilgi gösterirken, satıcılar restoranların taleplerini yetiştiremiyor. Vatandaşların sahurda tok tuttuğu için patates aldığını belirten patates satıcısı İsmail Sözkesen, “18 senedir bu meslekle uğraşıyorum ve mesleğimi severek yapıyorum. Patatesimiz taze patates ve 2 hafta hasadı başladı. Bizlere Adana’dan geliyor ve sarı patates olarak biliniyor. Vatandaşımız tarafından, halkımız tarafından çok ilgi görüyoruz. Kilosunu 2 buçuk TL’ye, 4 kilosunu 10 TL şeklinde satıyoruz. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bizim satışlarımız daha da yükseldi. İnsanlar sahurda çok tok tuttuğu için patates alıyorlar. Patates herkesin bildiği gibi tok tutma özelliği var. Sahurda da patatesi haşlayıp yerlerse gün içerisinde daha az acıkırlar. Pahalı olmasına rağmen tezgahta malımız bitti" dedi.