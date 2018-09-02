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02 Eylül 2018 14:23

Şair Nazilli’den Destici’ye 15 Temmuz plaketi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki teşkilat açılışına katıldı.

Şair Nazilli’den Destici’ye 15 Temmuz plaketi

02 Eylül 2018 14:23

Şair ve Yazar Mustafa Nazilli, Destici’ye bir plaket takdim etti.


BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Vatandaşlarla da sohbet eden Destici’ye Şair ve Yazar Mustafa Nazilli tarafından 15 Temmuz kalkışmasını unutturmamak adına hazırlanan "Sizin Kaleminizden O Gece" adlı şiir kitabı hediye edildi. Mustafa Destici’ye böyle bir hediye verdiği için büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Nazilli, asıl kitabı da Ankara’da makamda bizzat giderek takdim edeceğini belirtti. Sosyal medyada başlattıkları proje ile Türkiye’nin dört bir yanından o geceye dair anıları ve yazıları topladıklarını kaydeden Mustafa Nazilli, kitabın da ilgiyle karşılandığını belirtti.


Aldığı plaketten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden BBP Genel Başkanı Destici ise, kitapta emeği geçen herkese teşekkür etti.




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