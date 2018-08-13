Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir otelde Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu üyesi Tahir Büyükakın başkanlığında yapılan toplantıda, Bilecik’in kent hafızası oluşturulması, sanayi, turizm, tarım ve diğer alanlarda gelişim takviminin belirlenmesi konuları ele alındı.

“Arama toplantısının çıktılarıyla kente bir hafıza oluşturalım”

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, “Şehrin en büyük eksiği stratejik plan eksikliği ve bir kent hafızasının olmayışı idi. ’Ortak Akıl’ toplantısı ve sonraki süreçte bunu gidermeye çalışırken sosyal medya üzerinden Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması bölümünden arkadaşlar bana ulaştı. Bilecik’te yürüttükleri çalışmalarını inceledikçe bu çalışmaların sürece katkı sağlayacağına inandım. Özellikle tarım, sanayi ve turizm planı gibi başlıklar altında planlar yapmışsınız. BEBKA ile birlikte bu çalışmayı yapan arkadaşlarımız ile iletişime geçtik ve bugün burada yapmış olduğunuz çalışmaları, ’Ortak Akıl’ toplantısı çalışmalarımıza entegre edeceğiz. Kısa, orta ve uzun vadede Bilecik için stratejik bir gelişim planı hazırlayacağız. Ben gerçekten Bilecik’in bu planlama ve uygulama aşaması sonrası çok iyi bir yere geleceğine inanıyorum. Yeter ki planlı, programlı ve en önemlisi istekli bir şekilde bu süreci doğru bir şekilde yürütelim ve yönetelim. Şehrin yöneticilerinin geleceğe dair zihinlerinde olması gereken şeyler. Buradaki bilgileri bir hafızaya döndürmek içinde basılı bir yayın haline getireceğiz, bizden sonrakiler bu çalışmaları kullansınlar diye” şeklinde konuştu.

Sakarya Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri çalışması hakkında bilgi veren Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Güney de öğrencilerin Bilecik’te iki hafta geçirdiğini, bu süre zarfında öğrencilerin, analiz çalışmalarını ve oluşturacakları senaryoların altlıklarını oluşturmak adına veri topladıklarını anlattı. Bilecik’in konumu, büyük şehirlerin çevresinde doğal eksikleri nedeniyle gelişmekte zorlanan bir kent olduğuna dikkat çeken Doç Dr. Güney, ’’Bu anlamda yerel dinamiklerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi aktarılacak. Bilecik’i öne çıkaran bir dizi çalışma yapıldı. Hiçbir çalışma alanı çevresinden bağımsız, çevresiyle kurduğu ilişkilerden bağımsız düşünülemez” dedi.

Toplantı, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması bölümü öğrencilerinin 5’erli gruplar halinde ’’Ortak Akıl’’ toplantısı çalışmalarına katkı sağlayacak hazırladıkları senaryoların sunumunu gerçekleştirmesiyle sona erdi.

Toplantıya Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın yanı sıra ilçe kaymakamları, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, kamu kurum ve kuruşlarından temsilciler ve Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mercan Efe Güney ile stratejilerin belirlenmesinde görev alan öğrenciler katıldı.