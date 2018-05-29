Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 13:24

Sakarya’da kaybolan şahıs Osmaneli’deki ormanlık alanlarda aranıyor

Bilecik İl Jandarma ve Osmaneli İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, Sakarya’da kaybolan Ziya Rehava Barışık adlı genci bulmak için Ciciler ve Kızılöz köyleri ormanlık alanlarında arama çalışmaları başlattı.

Sakarya’da kaybolan şahıs Osmaneli’deki ormanlık alanlarda aranıyor

29 Mayıs 2018 13:24


Edinilen bilgiye göre, Sakarya’da yaşayan Ziya Rehava Barışık dün akşam eve dönmeyince meraklanarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne müracaatta bulunan anne, oğlunun psikolojik sorunları olduğu için ilaç kullandığını, hayatından endişe ettiğini belirterek bulunmasını istedi. Yapılan araştırmalar sonucu, geçtiğimiz yıl da Ziya Rehava Barışık’in eve dönmediği, Bilecik’in Osmaneli ilçesi ile Geyve ilçesi ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarında Geyve Hacılar mahallesi, Çarıklar Mevkii ormanlık alanında sağ olarak bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Osmaneli Jandarma Komutanlığı’na gelen ihbar üzerine dün gece 04:00 dan bu yana Ciciler ve Kızılöz köyleri ile ormanlık alanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ormanlık alanların ardından Sakarya nehri kenarında da arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
23
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç