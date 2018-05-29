Sakarya’da kaybolan şahıs Osmaneli’deki ormanlık alanlarda aranıyor

Edinilen bilgiye göre, Sakarya’da yaşayan Ziya Rehava Barışık dün akşam eve dönmeyince meraklanarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne müracaatta bulunan anne, oğlunun psikolojik sorunları olduğu için ilaç kullandığını, hayatından endişe ettiğini belirterek bulunmasını istedi. Yapılan araştırmalar sonucu, geçtiğimiz yıl da Ziya Rehava Barışık’in eve dönmediği, Bilecik’in Osmaneli ilçesi ile Geyve ilçesi ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarında Geyve Hacılar mahallesi, Çarıklar Mevkii ormanlık alanında sağ olarak bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Osmaneli Jandarma Komutanlığı’na gelen ihbar üzerine dün gece 04:00 dan bu yana Ciciler ve Kızılöz köyleri ile ormanlık alanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ormanlık alanların ardından Sakarya nehri kenarında da arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.