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25 Aralık 2017 16:16

Salatalığın kilosu 5 TL’ye çıktı

Bilecik’te kilosu 5 liraya kadar yükselen salatalık el yakarken, satıcılar salatalığa talebin az olduğunu söyledi.

Salatalığın kilosu 5 TL’ye çıktı

25 Aralık 2017 16:16


Bilecik’te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan Pazartesi Pazarı’nda salatalığın fiyatı 5 liradan satılırken, ne alan ne satan bu durumdan memnun. Salatalığın şu aralar fiyatın tavan yaptığını anlatan salatalık satıcısı merkez Deresakarı köyünden Mustafa Çiloğlu, “Salatalarımızı Kütahya Simav ilçesinden geliyor. Şuan salatalığın kilosu 5 TL’den satıyoruz. Kilosu 5 TL olması dolayısıyla satışlar az. Ama halk fiyatların yüksek olmasına rağmen yinede yarımşar kilo olmak kaydıyla olsa bile yine alıyor. Salatalarımız seralarda sıcak sudan yetişme olduğu için organiktir. Organik olduğu içinde fiyatı yüksek" dedi.




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