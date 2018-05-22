Salatalık fiyatları el yakıyor

5 liraya kadar yükselen salatalığın fiyatı el yakarken vatandaşlar da bu durumdan şikayetçi duruma geldi.

Bilecik’te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan Pazartesi Pazarı’nda salatalığın fiyatı 2.5 ile 3.5 lira arasında değişen fiyatlarla satılırken, hem müşterilerin hem de pazarcının yüzü gülmüyor. Vatandaşların bu mevsimde kilosu 1 liradan satılması beklediği salatayı kilolarca yerine 1 kilogram olarak tercih ediyor.

"Fiyatı 10 gün içinde düşer"

Salatalığın fiyatının 10 gün içinde düşeceğini düşündüklerini anlatan pazar esnafı Sinan Çekirgeci, "Salatalar Antalya’dan ve Bilecik’e bağlı Çaltı köyünden geliyor. Şu an Çaltı salatasının fiyatı 2.5 ile 3.5 TL arasında, Antalya salatası da 2 ile 2.5 TL arasında değişiyor. Salata satışları geçen hafta hızlıydı bu hafta şu anda Ramazan ayının gelmesiyle de biraz yavaş. Geçen hafta ne hikmetse pazara salatalık gelmedi. Toptan hal ve bizim köylerimizde de yoktu. Geçen hafta salatada kıtlık vardı ama bu hafta yeteri kadar salata var pazarda. Bir hafta 10 gün içerisinde fiyatlarda düşüş olacak” dedi.